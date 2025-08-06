Jely Reátegui, Ricardo Morán y Carlos Alcántara recibieron a Fernando Chávez en el nuevo casting de “Yo Soy”. El participante llegó dispuesto a conquistar al jurado con su interpretación de Michael Jackson.

Al son de “Billie Jean”, Fernando intentó conseguir su pase a la siguiente fase; sin embargo, dejó sin palabras a los jueces, y no de la manera esperada.

“Me doy cuenta claramente que, evidentemente, eres un artista de la calle porque estás teniendo problema para manejarte en el teatro. Aprecio mucho el baile, pero inglés no había ahí. A la zona de la nota alta nos fuimos en desafinación”, sentenció Morán.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!