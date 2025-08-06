Ana Belén Yanqui se preparó para imitar a Karol G sobre el escenario de “Yo Soy”. Sin embargo, su interpretación de la canción “Mi ex tenía razón” NO conquistó el oído del exigente jurado.

“Tú mencionaste que cuando escuchabas la música de Karol G se iban las penas y volvían las alegrías; a mí me han vuelto todas mis penas. Estamos muy desafinados, lo siento mucho, mi voto va a ser que no”, contestó Ricardo Morán.

Jely Reátegui fue por la misma línea: “Nos has regalado un momento muy lindo, pero me parece que no estás interpretando al personaje. Me parece que con práctica puedes lograrlo. Muchas gracias por venir, pero va a ser un no para mí”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!