Félix Vásquez llegó a imitar a Fito Páez en la nueva temporada de “Yo Soy”, pero su ‘performance’ sobre el escenario no fue el esperado. El participante desentonó y DESTROZÓ el tímpano de los jueces.

“Para, para, para Félix”, suplicó Carlos Alcántara. “Mátame, mátame por favor”, suplicó Ricardo Morán.

Jely Reátegui, por su lado, fue directa: “No Félix, está muy lejos de la imitación, está muy parodiado”.

