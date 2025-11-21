En medio de la tensión previa a la selección oficial de finalistas, Ricardo Morán pidió la palabra y lanzó una bomba que nadie vio venir. Mientras los demás evaluaban a los concursantes, Morán detuvo todo para plantear una idea que, según él, podría elevar la emoción de esta etapa: permitir que, además de los 24 finalistas ya previstos, el público elija a 1 parcitipante más de los eliminados para competir por un cupo adicional. Este giro inesperado electrizó la mesa de jueces de “Yo Soy“, quienes celebraron la idea.

Ahora, con el público tomando un rol clave en esta etapa decisiva, se abre un camino impredecible en el que cualquier cosa puede pasar. El set entero vibró cuando Morán anunció que sería la audiencia quien definiría quiénes regresarían al escenario para luchar por el ansiado puesto número 25.

¿Qué significará este inesperado giro para la competencia? ¿Quién logrará conquistar al público y regresar a la pelea? No te pierdas lo que viene y sigue disfrutando Yo Soy.