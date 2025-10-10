En la semifinal de Yo Soy, Josué Rivaldo, imitador de Raphael, subió al escenario para interpretar “Estar enamorado” y conquistó al público con una actuación cargada de emoción y madurez artística.

Tras su presentación, Ricardo Morán fue el primero en comentar: “Bueno, anda más seguido a la clínica, hermano, porque has venido súper relajado al escenario. Y ese relax le ha servido a lo que esta canción cuenta, a esta alegría de estar en el mundo”, dijo entre risas y aplausos.

Luego, Jely Reátegui destacó su conexión con el público y su evolución: “Has jugado con las cámaras, has jugado con el micrófono. Todo lo que hiciste hoy demuestra crecimiento. Felicitaciones”, expresó con emoción.

Por su parte, Carlos Alcántara elogió su interpretación recordando una famosa presentación de Raphael en Viña del Mar y añadió: “Muy bien, todo lo que se ha hecho el día de hoy es mucho crecimiento. Felicitaciones”, cerró el jurado.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando la producción sorprendió a Josué con un video especial de sus padres, quienes le enviaron un mensaje lleno de amor y orgullo:

“Estamos aquí acompañándote, siempre apoyándote. Sabíamos todo el esfuerzo que has puesto para estar aquí, y los sueños se cumplen. Te amamos, tú eres nuestro Raphael”, se escuchó decir a su familia.

Visiblemente conmovido, el participante respondió entre lágrimas: “Mis padres son mi motor y mi motivo para estar acá. A pesar de todo, siguen apoyándome y eso vale más que cualquier premio”, expresó ante un fuerte aplauso del público.

¿Podrá Raphael llegar a la gran final? No te pierdas las próximas presentaciones de Yo Soy y descubre quién se llevará el trofeo esta temporada.

