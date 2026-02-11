La tercera temporada de Yo Soy lanza una votación especial: ¡tú decides qué eliminado regresa a la competencia!
Se abre una votación especial para que el público elija a uno de los participantes eliminados y le dé una segunda oportunidad en la competencia. Descarga la app de Latina y vota gratis por tu favorito.
Actualizado el: 11 febrero 26 | 09:49 pm
La emoción de Yo Soy, sigue más viva que nunca 🔥. Después de las intensas rondas de eliminación en la etapa final del programa y las actuaciones que nos dejaron sin aliento, Latina ha anunciado una votación inédita para que el público elija a uno de los participantes eliminados en la ronda final y lo regrese a la competencia.
¿Tu imitador favorito quedó fuera justo antes de la gran final? Esta es tu oportunidad de apoyarlo para que vuelva al escenario y tenga una nueva oportunidad de brillar. 💪🎤
DESCUBRE AQUÍ CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO
Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.
Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar.