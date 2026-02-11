La emoción de Yo Soy, sigue más viva que nunca 🔥. Después de las intensas rondas de eliminación en la etapa final del programa y las actuaciones que nos dejaron sin aliento, Latina ha anunciado una votación inédita para que el público elija a uno de los participantes eliminados en la ronda final y lo regrese a la competencia.

¿Tu imitador favorito quedó fuera justo antes de la gran final? Esta es tu oportunidad de apoyarlo para que vuelva al escenario y tenga una nueva oportunidad de brillar. 💪🎤

DESCUBRE AQUÍ CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO

Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar.