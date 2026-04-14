La esperada revancha entre el imitador de Raphael y Amanda Miguel terminó, una vez más, sin un claro vencedor. Aunque Raphael mostró potencia vocal, el jurado cuestionó su elección de canción, calificándola como un “grave error” pese a su capacidad interpretativa.

Además, señalaron que su presentación fue más racional que emotiva, perdiendo el impacto que logró en anteriores galas. Por su parte, Amanda Miguel destacó por su control y presencia escénica, aunque recibió observaciones sobre la falta de profundidad en sus graves.

La tensión se mantuvo hasta el final, con opiniones divididas entre los jueces. Finalmente, las pizarras sellaron un nuevo empate, dejando la batalla completamente abierta y elevando la expectativa para el próximo enfrentamiento.

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