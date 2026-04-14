Luego del empate frente a Amanda Miguel, el imitador de Raphael dejó clara su postura: no vino a igualar, vino a ganar. En una entrevista posterior, confesó que su objetivo siempre fue ocupar la silla, aunque se mostró conforme con el resultado obtenido.

“El tema lo llevo trabajando meses, es uno de los más pedidos en mis shows”, comentó, evidenciando la confianza que tenía en su presentación. Sin embargo, también reconoció el nivel de su contrincante, destacando que su compañera “lo hizo bien” y que aún tiene mucho por mostrar.

Lejos de bajar la guardia, lanzó una advertencia directa: en la próxima gala dará todo de sí para imponerse.

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