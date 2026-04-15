El último duelo de la jornada enfrentó nuevamente a Raphael y Amanda Miguel tras el empate del día anterior. En esta ocasión, la batalla se definió a favor del intérprete de Raphael, quien logró imponerse con una presentación más controlada.

El jurado destacó aspectos a mejorar en ambos. Sobre Raphael, señalaron: “Empezaste la canción muy brusco… debía ser más cálido y aterciopelado”, aunque reconocieron su dominio escénico: “Tenía el control del escenario, incluso dirigiendo a las cámaras”.

También remarcaron ajustes en su interpretación. “No es agredir, es reclamar desde la indignación… debe ser más interior”, indicaron, valorando una mejora respecto a la presentación anterior.

En el caso de Amanda Miguel, resaltaron su talento vocal. “A veces sale la gran cantante que eres… pero no siempre suenas como el personaje”, comentaron. Además, señalaron avances: “Tus graves han estado mejor que ayer”, aunque mencionaron pérdida de timbre en algunos momentos.

Finalmente, la decisión se inclinó hacia Raphael, quien logró mayor precisión en los momentos clave y se llevó la victoria en el duelo definitivo.

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