La jornada cerró con la esperada revancha entre Rafael y Amanda Miguel, quienes volvieron al escenario tras el empate del día anterior.



Desde el inicio, el enfrentamiento se perfiló como uno de los más intensos. “Será increíble… vamos a dar batalla”, adelantó la consagrada antes de la presentación, reconociendo el nivel de su contrincante.

Rafael abrió la definición con una interpretación sólida que conectó con el público. Su entrega fue destacada por el jurado. “Gracias por la entrega, por el compromiso en el escenario y por las emociones que nos acabas de brindar”, señalaron tras su presentación.

El duelo evidenció la competitividad de ambos participantes, con un Rafael decidido a alcanzar la silla y una Amanda Miguel firme en su lugar como consagrada.

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