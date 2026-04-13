Rafael, finalista de temporadas anteriores, quien volvió al escenario con una clara misión: cambiar su destino. Presentándose como el “Divo de Linares”, el imitador de Raphael dejó en claro que no viene a participar, sino a ganar.

Con una interpretación intensa y cargada de dramatismo, Raphael apostó por la emoción desde el primer momento, conectando con el público y mostrando su compromiso total sobre el escenario.

Pero el momento clave llegó cuando reveló a quién enfrentaría: nada menos que la consagrada Amanda Miguel, una de las competidoras más firmes de la temporada.

El reto quedó lanzado y la tensión en el escenario se elevó. Ahora, todo dependerá de la respuesta de Amanda Miguel y del veredicto final del jurado.

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