El duelo entre el consagrado Pedro Infante y el retador Christian Yaipén dejó claro que el nivel sigue en ascenso, pero también que los detalles marcan la diferencia.

El jurado destacó que Yaipén tiene carisma, energía y una buena construcción del personaje. Sin embargo, señalaron una falencia importante: el timbre no lograba ser completamente fiel al original, lo que restó fuerza a su imitación. Además, en los momentos más emocionales, se percibió una interpretación algo plana, al quedarse en una sola emoción sin mayores matices.

Por su parte, Pedro Infante volvió a sostener su lugar con una presentación sólida y convincente, manteniendo la esencia del personaje y conectando con el público.

La votación fue clara y sin discusión: Pedro Infante se queda con la silla y continúa firme en la competencia.

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