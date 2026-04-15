Pedro Infante logró imponerse ante el reto de David Summers en la segunda batalla de la noche. El consagrado presentó una interpretación sólida, donde el componente actoral fue clave para inclinar la decisión del jurado.

“Has contado la historia con tu cuerpo, con las expresiones faciales… del llanto a la risa, a la picardía”, destacaron del consagrado, resaltando su capacidad para transmitir emociones en el escenario. Sin embargo, también recibió observaciones. “Ten cuidado con los graves… no te he entendido muchas cosas”, señalaron, apuntando a detalles en dicción y proyección vocal.

Por su parte, el retador fue evaluado en aspectos técnicos. “Hay que trabajar más el acento… hay problemas de dicción”, comentaron, además de señalar falta de energía en su desempeño.El jurado también recomendó mejorar el control vocal. “Diseñar un calentamiento para no desafinar y tener mejor dicción”, indicaron.

Finalmente, tras la evaluación, la pizarra confirmó el triunfo del consagrado, quien logró mantenerse en competencia frente al reto de David Summers.

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