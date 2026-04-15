La jornada continuó con la resolución del duelo pendiente entre Amy Winehouse y Marcelo Motta, luego del empate registrado el día anterior.



El jurado valoró el desempeño de la retadora, destacando su presencia escénica. “Tu sensualidad y movimientos corporales me han gustado… tienes la energía del personaje integrada”, comentaron. Sin embargo, también señalaron excesos en la interpretación. “Está muy exagerado el timbre… no hay que ser tan nasal”, indicaron.

En contraste, resaltaron la evolución de Motta. “Has escuchado la indicación y has empezado a trabajarla”, afirmaron, destacando mejoras en su desempeño. También subrayaron sus fortalezas técnicas. “Tu impecable dicción, la habilidad con la guitarra y sostener el personaje”, señalaron, reconociendo su dominio musical.

Aunque aún hay aspectos por pulir, como mayor profundidad interpretativa, el jurado coincidió en su avance. Esto fue clave para inclinar la decisión final, que terminó dándole la victoria al consagrado en este esperado desempate.

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