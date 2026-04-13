El enfrentamiento entre Marcelo Motta y Makuko dejó al jurado gratamente sorprendido por el alto nivel de ambos imitadores. Sin embargo, fue Motta quien logró imponerse gracias a una interpretación más completa y envolvente.

El jurado destacó la energía, el manejo escénico y la conexión de Makuko, señalando que fue un gran contrincante. Aun así, se mencionaron pequeños detalles en el color de su voz, que por momentos se percibía más oscura o ligeramente contenida.

Por su parte, Marcelo Motta brilló con una presentación cargada de emoción, aprovechando además el uso de la guitarra en vivo, lo que aportó una atmósfera más auténtica y cercana a un concierto real. Su interpretación fue calificada como intensa, corporal y muy bien ejecutada.

Finalmente, la decisión fue clara: Marcelo Motta ganó la batalla y se mantiene firme en la competencia.

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