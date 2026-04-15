Tras las presentaciones de Juan Gabriel y el consagrado Gilberto Santa Rosa, el jurado evaluó detalles técnicos e interpretativos antes de dar su veredicto final.

Sobre el retador, destacaron su construcción del personaje. “Tienes características bien estudiadas… es un buen Juan Gabriel”, comentaron, aunque señalaron que faltó potencia vocal. “No eres el Juan Gabriel de su mejor momento… faltó una voz más abierta y clara”, añadieron.

También hubo observaciones en la interpretación. “Faltó compromiso emocional… esta canción narra un momento de desgarro”, indicaron, subrayando la necesidad de mayor conexión con la historia.

Por su parte, el consagrado recibió comentarios positivos. “Te he sentido más cadencioso, más sereno… los sonidos han estado increíbles”, destacaron, valorando su evolución en el escenario.

Sin embargo, también hubo detalles por mejorar. “Hubo algunas desafinaciones en el primer conteo”, señalaron, aunque no opacaron el resultado final.

Finalmente, la decisión del jurado le dio el triunfo a Gilberto Santa Rosa, quien logró imponerse y mantenerse en la competencia.

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