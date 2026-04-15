El imitador de Juan Gabriel fue el encargado de abrir la noche y no dudó al momento de elegir a su contrincante: Gilberto Santa Rosa.

Pese a tener otras opciones, el participante optó por enfrentar al “Caballero de la Salsa”, generando tensión desde el primer momento.

Por su parte, el consagrado tomó el reto con calma. “Vamos a tener la oportunidad de enfrentarnos ante un gran artista”, comentó, destacando el nivel del enfrentamiento.

Tras su actuación, el propio participante destacó su entrega. “Lo dejé todo”, afirmó, mientras el ambiente quedaba listo para la respuesta de su rival en esta esperada batalla.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!