Raphael, se enfrentó a una sólida Amanda Miguel en un duelo cargado de dramatismo y emoción.

Con “Él me mintió”, Amanda Miguel desplegó toda su fuerza interpretativa, logrando una presentación intensa y conmovedora. El jurado destacó la entrega de ambos participantes, calificando la batalla como “sumamente apasionada”.

En el caso de Rafael, se valoró su crecimiento y compromiso escénico, aunque se le sugirió controlar la intensidad para evitar desbordes.

A pesar de las observaciones, el nivel fue tan parejo que el jurado no pudo inclinarse por uno. El resultado: un empate que deja en suspenso el destino de ambos en la competencia.

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