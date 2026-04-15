El duelo pendiente entre Amy Winehouse y Marcelo Motta volvió al escenario tras el empate que dejó abierta la batalla en la jornada anterior. Ambos participantes regresaron con la misión de definir quién se quedará en la competencia.

Antes de iniciar, la retadora dejó clara su preparación. “Preparándome muchísimo para poder gustarle al jurado y poder sentarme allá”, afirmó, mostrando su intención de quedarse con la silla.

El consagrado, por su parte, no se quedó atrás. “No lo va a tener fácil… en el escenario vamos a demostrar para quién es”, respondió, anticipando un enfrentamiento intenso.

Ya en el escenario, la imitadora de Amy Winehouse presentó una interpretación cargada de actitud y estilo, acompañada de su banda. Tras su presentación, la participante se mostró satisfecha. “Muy bien, feliz de poder dar todo de mí en este hermoso escenario”, señaló.

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