La esperada batalla entre la imitadora de Amy Winehouse y el consagrado Marcello Motta terminó en un intenso empate que dejó al jurado sin una decisión definitiva.

Por un lado, Motta destacó con su energía arrolladora, presencia escénica y un color de voz sólido, aunque presentó algunas desafinaciones en el tramo final. Sin embargo, su actitud y fuerza en el escenario lograron sostener la performance.

En tanto, Amy Winehouse volvió a demostrar por qué es una de las más recordadas del programa. Su trabajo actoral y corporal fue ampliamente elogiado, destacando detalles en la mirada, movimientos y construcción del personaje. No obstante, el jurado observó ciertos excesos en la dicción.

La paridad fue tal que se activó el empate, obligando a ambos a enfrentarse nuevamente en una revancha decisiva.

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