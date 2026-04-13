El programa cerró con un momento electrizante: el regreso Amy Winehouse, finalista de la primera temporada de “Yo Soy”. Con más de 15 años encarnando a la icónica artista, su video de presentación no solo fue un reencuentro, sino una declaración de guerra.

Fiel a su estilo directo, la imitadora dejó claro que no viene a participar, sino a hacer historia nuevamente. Su discurso encendió el escenario al asegurar que hay imitadores de paso, pero pocos que trascienden, posicionándose como una de las figuras más emblemáticas del formato.

Su ingreso sorprendió incluso a los presentes, generando expectativa total sobre su próximo movimiento. Aunque aún no revela a quién retará, su sola presencia ya eleva el nivel de la competencia.

El escenario está listo: Amy Winehouse ha vuelto y promete sacudirlo todo.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

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