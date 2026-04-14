Duelo de contrastes en el escenario: la imitadora de Alejandra Guzmán se enfrentó a un preciso y trabajado Raúl Romero en una batalla que combinó emoción, técnica y personalidad.

El jurado destacó el crecimiento actoral de Raúl Romero, resaltando su nivel de internalización del personaje, sus gestos, postura e incluso el humor característico, logrando una imitación muy refinada y convincente.

Sin embargo, la balanza se inclinó hacia Alejandra Guzmán, quien, pese a algunos problemas de afinación durante la presentación, logró conectar desde lo emocional y sostener una interpretación poderosa. Su presencia escénica y entrega terminaron marcando la diferencia.

Finalmente, la votación fue clara: Alejandra Guzmán se llevó la victoria y reafirmó su lugar en la competencia.

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