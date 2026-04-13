El enfrentamiento entre la consagrada Alejandra Guzmán y el retador Eduardo Franco dejó momentos destacados, pero también decisiones que jugaron en contra del retador

El jurado reconoció que Franco logró un timbre muy cercano, con buenas inflexiones y un acento bien trabajado. Sin embargo, hubo observaciones técnicas importantes, especialmente en el manejo del aire al final de las frases y en la transición entre canciones, donde no logró pisar correctamente la nota inicial tras el cambio.

Por otro lado, la imitadora de Alejandra Guzmán volvió a demostrar dominio escénico, desplazándose con total soltura y generando una conexión directa con el público. Su seguridad y actitud fueron claves para sostener su presentación.

Finalmente, el jurado fue contundente: Alejandra Guzmán se queda con su silla y continúa como consagrada.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!