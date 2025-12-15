Tras una infartante gala de eliminación en la que sorprendentemente 6 participantes dijeron adiós, la SEMANA FINAL de Yo Soy empieza y el público tiene el poder de decidir quién se convertirá en el gran campeón de la segunda temporada 2025. En competencia continúan los imitadores de Jorge González, Pelo Madueño, Alejandra Guzmán, Michael Jackson, Billie Eilish, Green Day, Dyango y Josimar.

Si quieres que tu favorito avance y evite la eliminación, aquí te contamos de manera sencilla cómo votar desde tu celular.

DESCUBRE AQUÍ CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO

Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa EN VIVO.