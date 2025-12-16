Pelo Madueño se despidió de Yo Soy con palabras llenas de emoción tras quedar eliminado en el episodio de hoy. Visiblemente conmovido, aseguró que se va “muy contento” porque entregó todo en el escenario y logró divertir al público desde sus casas. Confesó que no pensó llorar, pero el afecto de sus compañeros lo desbordó, destacando que entre todos formaron una verdadera familia que no perderá el contacto.

El participante remarcó que, más allá de lo que se ve en escena, existe una unión profunda detrás de cámaras, llena de anécdotas y compañerismo. Agradecido por la experiencia, señaló que se lleva recuerdos inolvidables de su paso por el programa y valoró el espacio que permite seguir mostrando el talento peruano, despidiéndose con cariño de todos sus compañeros y del público.

