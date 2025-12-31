En el Especial de Fin de Año de “Yo Soy”, el escenario se detuvo para rendir un sincero homenaje a Ricardo Morán, una de las figuras clave del programa. Durante este momento especial de Yo Soy, se destacó su impacto en la televisión y en la vida de cientos de artistas que han pasado por el escenario.

Eva fue la primera en tomar la palabra y, entre emoción y gratitud, le dijo que era “el culpable de tanto trabajo para la gente que ha pasado por estos escenarios”, agradeciéndole por crear espacios donde los artistas pueden brillar. Ricardo Morán respondió con un discurso honesto y profundo, agradeciendo a los televidentes, al equipo, al jurado y resaltando que el trabajo es lo que realmente cambia el destino. También dedicó unas palabras a sus hijos y al público, recordando que todo se hace para generar un vínculo con quienes los ven desde casa.

¿Qué te pareció este mensaje? ¿Te emocionó este momento?

