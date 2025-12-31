El Especial de Fin de Año de Yo Soy 2026 acaba de estrenarse y ya viene sacando carcajadas con las cábalas más inesperadas del espectáculo. En este primer bloque del programa, “ Yo Soy” reúne a sus imitadores para compartir rituales de Año Nuevo con el sello único del show.



La imitadora de Karol G dijo: “Mi cábala de año nuevo es empezar el año chambiando, facturando…”; Michael Jackson confesó: “Yo en año nuevo como las 12 uvas, pero a la tercera uva yo estoy pidiendo agua”; Green Day soltó: “Nuestra cábala de año nuevo va a ser meternos calatos en la playa”; Alejandra Guzmán lanzó: “Abrazar a todos, pero los que me deben plata…”; Pedro Fernández apostó por los colores; Los Auténticos Decadentes, Yailin, Sam Smith y Pelo Madueño completaron el momento con ocurrencias que recién empiezan a sorprender.

¿Qué otras sorpresas traerá este especial? ¿Qué cábala fue tu favorita?

