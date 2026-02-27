La interpretación de Willy Chirino dejó una impresión clara en el jurado: elegancia, dominio vocal y una capacidad especial para narrar la historia de la canción. Desde el inicio, su presencia fue firme y segura, algo que no pasó desapercibido.

“Impecable y elegantísimo”, comentaron, aunque señalaron que falta “ese fueguito estomacal pélvico que no se exterioriza demasiado, pero está ahí”. La sugerencia fue clara: dejar que esa energía aflore sin exagerarla.

También resaltaron su fuerza escénica. “Pared que se te pone adelante, pared que tumbas”, le dijeron, destacando su potencia en una canción melódicamente compleja. Además, celebraron su narrativa: “Me describiste a la mujer tal cual, tienes una capacidad de contar la historia muy especial”.

Sin embargo, el consejo final apuntó a la estrategia: “Tienes ganas de entretener, pero debes confiar en que la canción está bien y aguantarte un poquito”. La recomendación fue contener más los momentos explosivos para que el clímax tenga mayor impacto y evitar “golpear” demasiado al final, donde puede perderse la imitación.

Una presentación sólida que demuestra carácter, pero que aún puede pulirse para alcanzar un nivel superior.

