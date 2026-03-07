El imitador de Willy Chirino llevó una auténtica fiesta caribeña al escenario con una presentación llena de ritmo, energía y complicidad con el público.

El jurado celebró especialmente la naturalidad con la que interpretó el tema, destacando que su energía personal conecta muy bien con el espíritu del personaje. La sonrisa constante, el contacto con el público y la actitud festiva lograron transmitir el sabor característico del cantante.

Uno de los momentos más comentados fue el segmento de rap dentro de la canción, que sorprendió por su soltura y dinamismo. El intérprete logró ejecutarlo con seguridad, generando una reacción entusiasta del jurado y aportando una faceta diferente al número musical.

En el aspecto vocal, se resaltó la limpieza de los vibratos finales y un timbre claro y brillante que ayudó a sostener la interpretación. La presentación también mostró una energía muy adecuada para este tipo de repertorio.

Como sugerencia para seguir mejorando, el jurado recomendó revisar algunos detalles en la calidad del movimiento durante las partes más bailables, ya que el estilo del artista suele ser ligeramente más contenido. También se mencionó que en el inicio de la canción la emisión pudo ser un poco menos percutiva, algo que luego se corrigió conforme avanzó la interpretación.

