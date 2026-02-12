El imitador de Willy Chirino fue el encargado de abrir la gala con un tema cargado de cadencia, picardía y sabor, logrando conectar rápidamente con el público.

Desde el inicio mostró seguridad escénica y dominio del escenario. El jurado destacó su capacidad de showman, su soltura y la manera en que sostuvo la presentación con naturalidad. La energía estuvo presente y la apertura fue considerada una gran forma de encender la noche.

En el aspecto corporal, se le recomendó trabajar más el centro y mantener las rodillas flexionadas para proyectar mejor el sabor salsero. Aunque corrigió durante la presentación, todavía se le pidió soltar más las caderas sin perder el control, permitiendo que el flow nazca desde la base.

Vocalmente, hubo observaciones importantes: el timbre no se mantuvo del todo estable y se notó diferencia entre estrofas y coros. En las partes más agudas faltó brillo y precisión para acercarse más al color original. También se sugirió una interpretación más percutiva, ya que por momentos la salsa se sintió demasiado ligada, cercana a la balada.

A pesar de algunos detalles técnicos y leves desafinaciones, el balance fue positivo. El imitador demostró herramientas vocales valiosas, buen manejo de matices y una presencia sólida en esta nueva fase, donde cada detalle cuenta mucho más.

