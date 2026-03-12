La presentación de Marciano Cantero dejó una fuerte impresión en el jurado gracias a una interpretación más madura y emocional.

Sobre el escenario, el participante apostó por una interpretación sincera que conectó con el público. Cachín fue uno de los más conmovidos por el momento: “He podido ver cómo has disfrutado esta canción. Ha funcionado porque sientes y cantas de adentro hacia afuera”.

Para Jely, la evolución fue evidente respecto a presentaciones anteriores. “Has empezado a adquirir cierta madurez y peso en la interpretación. Hoy lograste contener la energía del personaje sin apagar tu propia energía”, comentó.

Además, destacó la interacción con el público durante la presentación. “Hay momentos en los que tocas para el público, ellos reaccionan y tú respondes. Eso hace que la presentación esté viva”, añadió.

Ricardo también notó un cambio importante respecto a una gala anterior, cuando interpretó una canción más introspectiva. “La vez pasada faltaba peso escénico y se evidenciaba tu edad. Hoy no pasó eso”, señaló. El jurado coincidió en que la clave estuvo en la interiorización de las emociones, lo que permitió que la interpretación se sintiera más verdadera. “Se vio interno, se vio verdadero, se vio sentido”, concluyeron.

