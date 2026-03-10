Gustavo Cerati volvió a encender el escenario con una presentación cargada de energía y actitud. Desde los primeros acordes, el participante mostró una conexión total con el personaje, logrando transmitir la sensación de estar frente a un concierto en vivo.

“Eres un animal televisivo, un animal musical”, le dijeron tras su actuación. El jurado destacó su capacidad para mantenerse conectado con la canción en todo momento: “En todo momento veo a Gustavo Cerati, y de eso se trata este programa”.

Sin embargo, también hubo recomendaciones para seguir puliendo la imitación. Jely señaló que debía cuidar la dosificación de su energía: “Hay momentos en los que aparecen picos de desborde. Hay que aprender a contenerlos para poder empezar y terminar la canción con la misma intensidad”.

Ricardo también reveló un detalle que sorprendió a todos: el participante llegó enfermo a la gala. Aun así, su desempeño no dejó dudas. “Sabía que venías un poco enfermo, pero no se notó. Hoy te entregaste completamente a la presentación en vivo”, comentó.

El jurado valoró además los elementos actorales, como el uso de las miradas y la interacción con el público. “Este tipo de presentaciones, recreando un concierto en vivo, te queda muy bien”, añadieron.

