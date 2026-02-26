La competencia entró en una etapa decisiva y la emoción se apoderó del escenario. Uno a uno, los nombres fueron anunciados entre nervios y aplausos.

El primero en escuchar el esperado “sí es” fue el imitador de Gustavo Cerati, quien aseguró su permanencia en el programa desatando la euforia del público. La interpretación convenció al jurado y lo mantiene firme rumbo a la siguiente ronda.

También continúa en competencia el participante que da vida a Julio Iglesias, reafirmando el buen momento que atraviesa tras una gala sólida y estratégica.

Más adelante, en medio de la presión y el suspenso, se confirmó que el imitador de Eddie Vedder se salva de la eliminación, asegurando su pase y respirando tranquilo por una semana más.

El anuncio que también generó celebración fue el de David Bisbal, quien avanzó a la siguiente ronda tras una presentación que logró conectar con el jurado.

Sin embargo, no todo fue alegría. La noche dejó a tres participantes en zona de riesgo. Los imitadores de Michael Bublé, Isabel Pantoja y el dúo Amistades Peligrosas fueron sentenciados y deberán prepararse intensamente para enfrentar la temida noche de eliminación.

La recta final se vuelve cada vez más exigente y cualquier error podría costar la permanencia. El escenario ya no perdona y cada gala define el futuro de los imitadores.