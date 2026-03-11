Steven Tyler volvió al escenario con una presentación que dejó en evidencia su evolución dentro de la competencia. Con una interpretación cargada de energía, logró convencer al jurado gracias a su control vocal y mayor dominio escénico.

Jely fue una de las primeras en reaccionar y destacó el progreso del participante. “Me asombra la capacidad que tienes para oscurecer cada vez más el timbre y acercarte al personaje”, comentó. Además, resaltó que ahora juega más con el cuerpo, aunque lo animó a ir todavía más lejos: “Puedes ser más irreverente y expandir más el cuerpo”.

Cachín también valoró la interpretación y aseguró que logró transmitir uno de los rasgos más característicos del cantante: “Has conseguido la sensualidad que tiene Steven Tyler”. Sin embargo, señaló que le hubiera gustado ver una puesta más arriesgada: “Me habría gustado que corras, que vueles, que te metas entre el público, un poco más de riesgo”.

Por su parte, Ricardo reconoció el crecimiento del participante durante la temporada. “Tengo que decir que estoy sorprendido con tu evolución”, señaló. Incluso confesó que no esperaba verlo llegar tan lejos en la competencia. “Pensé que te irías antes, pero has crecido muchísimo”.

