El escenario vibró con la llegada de Steven Tyler, interpretado por Marcelo, quien apostó por una presentación cargada de energía y actitud rockera. Su actuación generó distintas reacciones entre los miembros del jurado.

Cachín destacó la conexión del participante con el personaje y con el público. “Aprendiste a diferenciar cuando estás conectado contigo y cuando estás conectado con Steven Tyler. Eres un showman”, comentó. Sin embargo, también le recomendó cuidar su instrumento principal: “Cuida tu voz”.

Jely valoró el manejo escénico del imitador, aunque lo animó a arriesgar más en lo actoral. “Tienes un buen manejo de energía, pero podrías ser más expansivo con el cuerpo. A veces parece exagerado, pero es mejor ir más allá para luego encontrar el punto exacto”, explicó.

Ricardo, en cambio, fue más crítico con la presentación. Si bien reconoció la energía del número, señaló que la parte vocal aún necesita mayor trabajo. “Te va mejor lo percutivo y atacado que lo melódico. Falta más cuerpo en la voz y en tu mirada no vi a Steven Tyler, te vi a ti con dudas”, señaló.

