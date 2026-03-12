El escenario se llenó de ritmo y narrativa con la presentación de Rubén Blades, quien logró transportar al jurado con una interpretación elegante y bien construida.

Desde el inicio, la puesta en escena destacó por su equilibrio entre canto e interpretación. Jely resaltó el control y la forma en que se desarrolló la historia en el escenario: “Fue una presentación elegante y contenida, la historia estuvo bien contada y cantada. Las maracas estuvieron en su punto”.

Cachín también elogió el nivel del show y la claridad del personaje en escena. “Esta presentación es un ejemplo de cuando uno ve algo y dice: a esto quiero llegar. En todo momento vi a Rubén Blades”, comentó tras la actuación.

Ricardo, por su parte, valoró la interpretación y la construcción del personaje, aunque señaló algunos detalles técnicos. “Cantas muy bien como para estar en sentencia. Estuvo muy bien interpretado y narrado, pero en algunos agudos llegaste con las justas”, explicó. Aun así, destacó el disfrute y el manejo del personaje: “La voz hablada estuvo muy bien y eso también suma mucho”.

