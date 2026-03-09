Rubén Blades se enfrentó a una de las noches más exigentes del programa con una interpretación cargada de mensaje y ritmo salsero. Desde el inicio, el participante buscó conectar con el público a través del relato que propone la canción, invitando incluso a cantar junto a él.

El jurado reconoció el nivel de la gala y el esfuerzo detrás de cada presentación. “El nivel está muy alto, estamos a la mitad de los conciertos y esta es la recompensa al trabajo duro”, comentaron tras escuchar su interpretación.

Uno de los aspectos más valorados fue su manejo del texto. “Muy buena presentación, con mucha calma y con excelente particularización”, destacaron. Según explicaron, esta técnica permite enfatizar ciertas palabras y pausas para que la historia de la canción se entienda con claridad.

Sin embargo, también hubo observaciones. El jurado notó que en algunos momentos el cantante alcanzó las notas más altas con esfuerzo. “Estabas agarrando los altos con las justas, pero no hubo ninguna patinada grave”, señalaron.

A pesar de ello, celebraron su evolución dentro del género. “Me da gusto sentir que ya estás completamente ubicado en la clave de la salsa”, añadieron, resaltando además el uso de la voz hablada para contar la historia del tema.

