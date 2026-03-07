El imitador de Rubén Blades ofreció una presentación sólida que destacó por su claridad interpretativa y su capacidad para contar la historia de la canción sobre el escenario.

El jurado resaltó su buena dicción y la conexión que logró establecer con el público, elementos fundamentales en un tema donde la narración es el verdadero corazón de la interpretación. Al tratarse de una canción poco dinámica, la clave estaba en transmitir el relato con intención y emoción, algo que el participante consiguió de forma convincente.

Además, se valoró el balance que mantuvo entre momentos de calma y energía, logrando sostener la atención del público sin perder la esencia del personaje. También destacaron que se nota el trabajo previo: el estudio del artista está presente en los gestos, la actitud y la manera de abordar el tema.

Como sugerencia, el jurado le pidió trabajar más los contrastes dentro de la interpretación y potenciar algunos rasgos característicos del cantante, como una mayor sonrisa y la elegancia natural que suele transmitir en escena.