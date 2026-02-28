Rubén Blades volvió al escenario y elevó la vara. Desde los primeros versos, la historia tomó forma: imágenes, personajes y barrio. Jely fue clara: “Parecía que estuviera viendo un musical”, destacando la narrativa y la interacción en escena.

Cachín sorprendió al admitir: “La vez pasada te mentí, dije que era tu mejor presentación… esta es tu mejor presentación”. Resaltó la ligereza con la que contó la historia: “Sin ningún peso, sin ninguna carga, divertido”.

Ricardo puso el acento en lo técnico: “Estás encontrando la naturalidad del timbre cada vez mejor”, y celebró que lograra “convocar imágenes en nuestra cabeza”. Incluso aseguró que, aun sin puesta en escena, la historia se veía completa gracias a la interpretación.

La apuesta fue clara: menos exageración, más verdad. Y funcionó. No solo cantó; narró, actuó y construyó un relato que transportó a todos al corazón del barrio. Una presentación que confirma su crecimiento y lo consolida como uno de los competidores más sólidos de la temporada.

