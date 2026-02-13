El imitador de Pedro Suárez-Vértiz estudió a su personaje, pero el resultado no terminó de convencer al jurado.

Las principales observaciones apuntaron a la dicción: en varios pasajes no se entendía con claridad lo que decía, un detalle clave en canciones tan narrativas. Además, se señaló que en los coros parecía acomodarse y no terminar las frases, lo que generó sensación de desgaste físico o falta de control.

También hubo críticas a la corporalidad. Si bien los movimientos eran propios del artista, se percibieron como repetición mecánica y no como algo que naciera desde el cuerpo. El jurado indicó que el personaje estaba muy “mental” y poco orgánico, lo que afectó la naturalidad.

Otro punto débil fue el manejo del micrófono: por momentos se alejaba demasiado y la voz perdía presencia, empobreciendo la interpretación. La energía fue descrita como atolondrada, con un cuerpo que parecía ir por delante del intérprete. ¿Logrará mejorar para su siguiente presentación?

