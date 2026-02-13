Yo Soy conciertos 2026: ¡Paloma San Basilio impacta con potencia y madurez escénica!
Con solo 19 años, brilló con técnica impecable y fuerza interpretativa.
La imitadora de Paloma San Basilio ofreció una de las presentaciones más sólidas de la noche. Desde los primeros versos mostró dominio vocal y un manejo escénico sorprendente para su edad.
El jurado destacó especialmente su capacidad de transformación: logró encarnar el peso dramático, la elegancia y la fuerza de una diva de los escenarios. Su actuación fue calificada como emocionante, con una construcción actoral convincente en gestos, postura y expresión facial.
En lo vocal, recibió elogios unánimes. Mostró una técnica limpia y precisa, con notas firmes y un belting de voz mixta perfectamente controlado, alcanzando los agudos con seguridad y potencia. El crecimiento a lo largo de la canción fue uno de los grandes aciertos, culminando en un remate impactante.
Como observación puntual, se sugirió que las estrofas podrían ser un poco más ligeras o airosas para generar mayor contraste. Sin embargo, los coros fueron considerados espectaculares, demostrando inteligencia interpretativa al reservar intensidad para el momento exacto.
