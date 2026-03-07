La imitadora de Paloma San Basilio volvió a conquistar al jurado con una interpretación cargada de emoción, elegancia y potencia vocal. Su presentación logró transmitir el dramatismo característico de la artista española, combinándolo con una presencia escénica muy cuidada.

Durante la devolución, el jurado resaltó que escucharla en vivo es una experiencia especial. Su capacidad para construir crescendos, comenzando con suavidad y creciendo hasta momentos de gran intensidad, generó un impacto emocional que incluso puso “los pelos de punta”.

También se valoró su dominio del cuerpo en escena. La mirada, el manejo de los brazos y hasta la expresión en la punta de los dedos formaron parte de una interpretación completa que acompañó la progresión dramática de la canción: desde la contención inicial hasta la liberación final.

Otro de los puntos fuertes fue el trabajo actoral. El jurado destacó que el personaje está muy internalizado y que ha encontrado en la mirada una herramienta poderosa para transmitir emoción y sostener la interpretación.

Entre las sugerencias, le recomendaron seguir trabajando la postura y desarrollar aún más la elegancia característica de la cantante. También se mencionó que en algunos momentos el timbre de la voz estuvo ligeramente más oscuro de lo necesario, especialmente en las estrofas, por lo que matizar ese aspecto podría enriquecer aún más la interpretación.