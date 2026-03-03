La tensión se apoderó del escenario de Yo Soy cuando se anunció a los nuevos sentenciados de la gala. El primero en escuchar su nombre fue el imitador de Michael Bublé. “Muchísima suerte, te preparas porque la siguiente es una competencia complicada”, se escuchó antes de confirmar su pase a la noche de eliminación.

Minutos después, el turno fue para el imitador de David Bisbal, quien también dio un paso atrás para unirse a la temida instancia. “La competencia, como ustedes ven, cada vez es más difícil”, remarcaron en el set.

Finalmente, la imitadora de Ivy Queen recibió la noticia definitiva. “Te lo digo con mucha pena”, fue la frase previa al anuncio que selló su destino en la gala.

Con tres participantes en riesgo, el último sentenciado fue Marciano Cantero. Solo quienes logren sobreponerse a la presión podrán continuar en la competencia.

