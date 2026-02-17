En la etapa de conciertos de Yo Soy, el imitador de Miguel Bosé asumió un nuevo reto con “Te amaré”. Sobre el escenario se le vio más firme, algo que el jurado no pasó por alto. “Te vi más cómodo, confiado y relajado”, comentó Jely, aunque le sugirió profundizar en la emoción: “Primero tienes que sentir lo que genera la letra en ti para poder transmitirlo”.

Cachín destacó avances en la voz: “Cada vez encuentro más el timbre”, pero le pidió recuperar la esencia corporal del artista”. Ricardo también valoró la presentación: “Cantaste en la tonalidad del en vivo y eso te ayudó en los graves”. Sin embargo, lo animó a estudiar un momento clave del original: “Cuando el público le canta y él se conmueve… deja que esa emoción sea tu reacción natural”. Además, recomendó “no cerrar en golpe, sino matizar más las frases”.

