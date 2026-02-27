Esta vez, Miguel Bosé demostró que el trabajo constante comienza a notarse.

Jely destacó su disciplina: “Estoy muy orgullosa de ti, de tu crecimiento… has asumido este personaje y estás saliendo airoso”. También resaltó su “ondulamiento de columna” y la conexión con el público. Cachín aseguró que el participante “atravesó el portal” del que le habló semanas atrás: “Es un portal que uno decide pasar y después viene el disfrute”. Además, sorprendió con un timbre más agudo sin dejar de sonar como el artista.

Ricardo fue claro: “No hay nada más conmovedor que ver a alguien tomar las indicaciones y dar un resultado positivo”. Reconoció que el manejo corporal no es su punto más fuerte, pero valoró que “nadie puede negar que te has dedicado a chambearlo”.

El delineado, la actitud y la entrega terminaron de construir una presentación sólida. El proceso ya muestra resultados y el crecimiento es evidente.

