La noche de eliminación en Yo Soy comenzó con Miguel Bosé interpretando “Morena Mía”. Desde el inicio, el jurado notó evolución. “Eso es, entregarte a ese juego y creer en lo que estás haciendo”, comentó Cachín, quien pidió sumar intención: “No es solo tu cuerpo, ahora también añádele tu mirada”.

Jely destacó mayor comodidad, pero marcó diferencias clave: “Falta profundizar más en esa sensualidad, que no es tan latina, es más europea”. Además, advirtió: “Cuidado con los tiempos porque por ratos te ganaba la ansiedad”.

Ricardo fue claro sobre el progreso: “La vez pasada había cero. Ahora hay un 10% que podemos multiplicar”. También señaló desconexiones: “Hay momentos en los que pierdes la fe… conecta todo el tiempo”.

El reto ahora es sostener la actitud, medir la reacción del público y convertir ese 10% en crecimiento real.

