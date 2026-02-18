El imitador de Michael Bublé presentó un número elegante y coqueto que conectó bien con el público y con la cámara. El jurado destacó su seguridad en escena y la mejora en la intención interpretativa: hubo más picardía y mayor manejo escénico.

Sin embargo, las observaciones técnicas fueron claras. Se señaló que debe trabajar la pronunciación en inglés, ya que algunas palabras se deformaron a mitad de la interpretación. En un artista como Bublé, la dicción es clave para sostener el estilo clásico y sofisticado.

En lo vocal, el reto es más fino: oscurecer el timbre en general, pero sacar brillo en los agudos. Un equilibrio complejo —“oscuro con brillo”— que caracteriza la voz del canadiense. Actualmente, no está lo suficientemente oscuro ni lo suficientemente brillante cuando sube, por lo que el color aún no termina de consolidarse.

También se le pidió profundizar en el tipo de seducción del personaje: no es la de un joven de 18 años, sino la de un hombre adulto, seguro y elegante, con otro peso y otra presencia.

