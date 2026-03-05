Michael Bublé volvió al escenario con una interpretación romántica de “L-O-V-E”, demostrando que su proceso continúa avanzando paso a paso.

Desde el inicio, el jurado reconoció su progreso. “Cada presentación siento que creces”, comentaron, resaltando que su nivel vocal se mantiene sólido. Además, destacaron que la elección de la canción fue acertada, ya que le permitió mostrar lo aprendido en las últimas semanas. Sin embargo, también señalaron que todavía hay aspectos por trabajar en la construcción del personaje. “Todavía falta fuerza, tal vez por un tema de edad o de madurez escénica”, explicó uno de los jurados, agregando que el imitador debe trasladar más seguridad a su postura y movimientos.

Finalmente, recordaron que este clásico fue popularizado por Nat King Cole en los años 60, lo que también ofrece pistas sobre la elegancia interpretativa que el personaje necesita.

