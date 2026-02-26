El imitador de Michael Bublé vivió una de sus noches más complejas desde que ingresó a los 24 clasificados. Tras dos presentaciones sólidas en galas anteriores, esta vez los nervios y la inseguridad le jugaron en contra.

Desde el inicio se notó preocupado. Hubo tropiezos con la letra y su mente pareció enfocada más en recordar las frases que en interpretar y disfrutar la canción. Esa tensión terminó evidenciándose en el rostro y en la energía general de la puesta en escena, dando la sensación de que intentaba “salvar” la presentación en lugar de dominarla.

El jurado fue claro: esto es parte del crecimiento. Es joven y está enfrentando un escenario que exige carácter y temple. No todas las canciones se dominan por igual, y esta, en particular, no parecía estar completamente incorporada en su repertorio.

Pero también hubo un mensaje potente: si ocurre un error, la misión es que no se note. La convicción puede sostener incluso una frase inventada. Se mencionaron ejemplos de artistas que, con actitud y carisma, logran emocionar más allá de la perfección técnica.