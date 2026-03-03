Gael fue el encargado de abrir la jornada interpretando a Marciano Cantero, y lo hizo con una versión más madura y segura de “Tu cárcel”. Desde los primeros segundos dejó claro que el escenario ya no le pesa.

El jurado coincidió en su evolución. “Se nota que a ti te gusta el escenario claramente, por la manera en la que lo pisas”, comentaron, resaltando que incluso aporta “mucha más vida” a un personaje que originalmente es más parco.

En lo vocal, también hubo mejoras evidentes. “Tu voz está mejor colocada, hay mucho menos tensión”, señalaron, destacando que los agudos fluyeron con mayor naturalidad y control. Además, la energía más contenida le dio mayor madurez a la interpretación.

Otro punto que no pasó desapercibido fue su conexión con el público y la complicidad con sus músicos. “Se nota que ahora conoces bien este escenario”, le dijeron, subrayando su crecimiento artístico dentro del programa.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!